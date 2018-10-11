Павел Мамаев: "Переживаю, как там моя жена и дети. Зря мы полезли в эту драку, конечно"

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-11T13:53:00+03:00

Мамаев рассказал, что в ту ночь они пили пиво, а не какой-то крепкий алкоголь Фото: REUTERS

Всю вчерашнюю ночь оскандалившиеся футболисты провели в автозаке. В ИВС попали только в 9:45 утра

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Вчера 10 октября под самое истечение объявленного полицейскими срока (сотрудники дали хулиганам время, чтобы явиться на допрос до 18:00 ) Александр Кокорин и Павел Мамаев появились-таки в ГУ МВД по Москве.

Что происходило с ними дальше, футболисты рассказали ответственному секретарю ОНК Москвы Ивану Мельникову, который обнаружил их в очень подавленном и уставшем состоянии в одном из ИВС Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672866" frameborder="0"></iframe> МВД опубликовало первое видео с допроса Кокорина и Мамаева.

- Вчера где-то до 3-х ночи мы были в отделении. Там проводили допросы и разные другие следственные действия. Потом нас отвезли на медицинскую экспертизу. Ну а после мы вообще не понимали что происходит и куда нас возят.

Александр очень сожалеет о случившемся

Всю ночь два прославленных футболиста тряслись в полицейском автозаке по Москве.

- В какой-то травмпункт мы заезжали, но там нас не приняли. Почему — не знаю. - Рассказал Кокорин. - Еще куда-то везли, везли...Я за всю ночь не сомкнул глаз. Паша вроде немного поспал.

И только после 9 утра обоих доставили в ИВС Северо-Западного округа.

Сейчас они в разных камерах. Павел Мамаев в 3-местной.

- Одни его сосед дальнобойщик, обвиняемый по такой же статье 213 УК РФ. - говорит Иван Мельников. Второй — А второй рецидивист, весь в татуировках. Явно уже сидевший не раз.

К слову, Павел Мамаев так же татуирован буквально с ног до головы. И хотя он одет в джинсы и свитер, росписи на теле все равно кое-где видны.

- Я переживаю, как там теперь моя жена и дети, - вздохнул футболист. - Зря мы полезли в эту драку, конечно. Очень стыдно перед всеми - и командой, и потерпевшими и людьми. Но мы бы просто так не сорвались, нас оскорбили и довольно жестко.

Мамаев рассказал правозащитникам, что в ту ночь они пили пиво, а не какой-то крепкий алкоголь или наркотики.

Павел Мамаев переживает за жену и детей

-Просто все так совпало. Накануне много тренировок было, в поезде тоже не спали же, потом это пиво...Не надо было так. Я очень надеюсь, что все разрешиться и я смогу и дальше играть в футбол.

Ну а Александр Кокорин сидит с двумя соседями. Оба первый раз в ИВСе, как и сам футболист.

Александр, как и его друг, первое что сказал правозащитникам, что очень сожалеет о случившемся.

- Ужасная история. Очень сожалею. Нас оскорбляли, мы завелись. Не надо было. Мы не были пьяные, просто на взводе каком-то .

Он так же переживает о своей спортивной карьере.

Однако, отправляясь вчера в полицию, оба явно понимали что так просто избежать наказания не удастся. Мамаев и Кокорин были готовы к аресту и собрали с собой все необходимые вещи.

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