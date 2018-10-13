2018-10-13T02:05:59+03:00
Экономика

США продлили сроки завершения контрактов с «Русалом» и En+ до 12 декабря

Компании предложили внести изменения в свое корпоративное управление
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
В США операции с бумагами и активами "Русала" разрешили завершить до 12 декабря. Фото: ТАСС/Станислав КрасильниковВ США операции с бумагами и активами "Русала" разрешили завершить до 12 декабря. Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Изменить размер текста:

Срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами "Русала" и En+ для американских держателей продлен до 12 декабря. Такое решение приняло Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В ведомстве сообщили, что En+ и "Русал" предложили американскому правительству выход из сложившейся ситуации в связи с введенными санкциями. Компании выразили готовность внести существенные изменения в их корпоративное управление, которые в итоге могут "привести к значительным изменениям в контроле", передает ТАСС.

"Поскольку рассмотрение этих предложений продолжается, управление продлевает срок действия соответствующих лицензий до 12 декабря", - пояснили в Минфине США.

Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими компаниями до 12 ноября.

Напомним, сайт kp.ru 22 мая сообщил, что Минфин США продлил срок завершения сделок с российской автомобильной компанией «Группа ГАЗ» для граждан США до 23 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Освобожденный в Турции пастор летит в США
Болтон назвал примерные сроки второго саммита США-КНДР
Москва симметрично ответит Лондону на отказ выдать визы дипломатам
Илон Маск хочет выпускать текилу под брендом Tesla
Ватикан не станет контактировать с неканоническими церквями на Украине
Путин обсудил в Совбезе РФ ситуацию с православной церковью на Украине
МЭР: В России инфляция по итогам 2018 года может составить 3,7-3,9%
Немецкие ученые нашли пользу в пиве
Российский постпред в ОЗХО оценил работу миссии в Сирии, как «из рук вон плохо»
Лавров: Вашингтон поддерживает провокации Константинопольского патриархата против украинской православной церкви
За применение закиси азота не по назначению введут штрафы
Союз биатлонистов России разрешил семи спортсменам выступать за Украину и Белоруссию
Исполнять обязанности министра труда Саратовской области будет первый заместитель уволенной Соколовой
Посол РФ в Великобритании: Лондон отказывается выдавать визы российским дипломатам
«Плохо знают историю»: Лавров назвал обвинения в кибератаках попытками Запада вывести Россию из себя
Трамп считает свою дочь Иванку идеальным кандидатом на должность постпреда США при ООН
Порошенко поручил определить морские границы с Россией
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца четвертого фигуранта дела Кокорина и Мамаева
В МИД РФ усомнились, что спецпредставитель США по Украине знаком с текстом Минских соглашений
Россиянам пообещали отличную погоду на Новый год
WP: Турция продемонстрировала США доказательства убийства журналиста Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле
Эксперты прогнозируют всплеск мошенничеств в интернете
Песков рассказал о подготовке четырехстороннего саммита по Сирии
Приставы разделят полномочия с коллекторами и частными детективами
Порошенко высоко оценил учения ВСУ по отражению «агрессии» на Азове
Миру показали последнюю научную статью Стивена Хокинга