США продлили сроки завершения контрактов с «Русалом» и En+ до 12 декабря

СЕГОДНЯ 02:05 2018-10-13T02:05:59+03:00

В США операции с бумагами и активами "Русала" разрешили завершить до 12 декабря. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Компании предложили внести изменения в свое корпоративное управление

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Срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами "Русала" и En+ для американских держателей продлен до 12 декабря. Такое решение приняло Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

В ведомстве сообщили, что En+ и "Русал" предложили американскому правительству выход из сложившейся ситуации в связи с введенными санкциями. Компании выразили готовность внести существенные изменения в их корпоративное управление, которые в итоге могут "привести к значительным изменениям в контроле", передает ТАСС.

"Поскольку рассмотрение этих предложений продолжается, управление продлевает срок действия соответствующих лицензий до 12 декабря", - пояснили в Минфине США.

Ранее американским инвесторам было разрешено проводить сделки с этими компаниями до 12 ноября.

Напомним, сайт kp.ru 22 мая сообщил, что Минфин США продлил срок завершения сделок с российской автомобильной компанией «Группа ГАЗ» для граждан США до 23 октября.