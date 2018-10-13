В России подешевели старые и новые iPhone

СЕГОДНЯ 05:45 2018-10-13T05:45:17+03:00

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В России дешевеют новые и старые модели iPhone. Магазины начали снижать цены на прошлогоднюю модель – безрамочный iPhone X, а также на новинки этого года iPhone XS и XS Max.

Так продажи модели XS с памятью 64 гигабайта стартовали с 88 тысяч рублей. Сегодня такой аппарат ритейлеры предлагают по ценам от 73 тысяч рублей. Соответственно XS Max продавался по 97 тысяч рублей, а теперь стоит 83 тысячи.

Прошлогодний iPhone X с 256 гигабайтами памяти в прошлом году был представлен по цене 92 тысячи рублей, а сегодня стоит уже 65 тысяч рублей.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 28 сентября в Россиистартовали продажи новых смартфонов от американской компании Apple. Приобрести iPhone XS и XS Max можно было начиная с девяти утра. Многие люди начали занимать очередь у магазина за неделю до старта продаж.