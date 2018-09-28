Старт продаж Iphone XS и XR в России: прямая онлайн-трансляция очереди на Тверской
В пятницу, 28 сентября, в России стартуют продажи новых iPhone XS, XS Max и XR. И, хоть купить вожделенную новинку от Apple можно будет только с девяти утра, очередь за устройствами люди занимают уже с понедельника. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию очереди у магазина на Тверской в Москве.
Корреспондент «Комсомолки» ознакомился с «заповедями» очереди за айфонамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Напомним, iPhone XS – самый компактный, XS Max – огромный, а айфон XR стандартного размера и наименее дорогой.
Многие всю неделю ночевали у магазина, кутаясь в принесенные из дома одеялаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В минимальной комплектации телефон будет стоить 79 990 рублей. XS и XS Max вышли в серебристом, сером и золотом цветах, XR – в черном, белом, красном, желтом, коралловом и синем.
В Москве на Тверской уже занимают очередь за новыми айфонами.
КСТАТИ
Iphone XS: характеристики
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iPhone XS: Apple официально представила новый смартфон
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Казалось бы, прошли те времена, когда перед магазином собиралась толпа народу и в ожидании докторской колбасы или красной икры изнемогала от холода, ветра, суровых ноябрьских ночей. Люди, стоявшие в очереди, успевали переболеть ОРВИ, подраться, создать семью, развестись. А икру с колбасой все не везли (подробности).
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В эту пятницу 28 сентября в столице начнут продавать новые айфоны. Для кого-то эта информация не стоит выеденного яйца. А кто-то готов полжизни отдать, лишь бы заполучить заветный смартфон. Занимать очередь в магазин, в котором начнутся продажи, начали еще в понедельник. Притащили раскладные стулья. (подробности).
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