2018-09-28T07:00:02+03:00
Умные вещи

Старт продаж Iphone XS и XR в России: прямая онлайн-трансляция очереди на Тверской

Продажи Iphone XS и XR в Москве стартуют 28 сентября в 9:00, но люди уже несколько суток занимают очередь у магазина на Тверской [фото, видео, прямая онлайн-трансляция]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Желающие купить новый айфон почти неделю живут в палатках под магазиномЖелающие купить новый айфон почти неделю живут в палатках под магазиномФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 28 сентября, в России стартуют продажи новых iPhone XS, XS Max и XR. И, хоть купить вожделенную новинку от Apple можно будет только с девяти утра, очередь за устройствами люди занимают уже с понедельника. «Комсомольская правда» ведет прямую трансляцию очереди у магазина на Тверской в Москве.

Корреспондент «Комсомолки» ознакомился с «заповедями» очереди за айфонами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корреспондент «Комсомолки» ознакомился с «заповедями» очереди за айфонамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, iPhone XS – самый компактный, XS Max – огромный, а айфон XR стандартного размера и наименее дорогой.

Многие всю неделю ночевали у магазина, кутаясь в принесенные из дома одеяла Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Многие всю неделю ночевали у магазина, кутаясь в принесенные из дома одеялаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минимальной комплектации телефон будет стоить 79 990 рублей. XS и XS Max вышли в серебристом, сером и золотом цветах, XR – в черном, белом, красном, желтом, коралловом и синем.

В Москве на Тверской уже занимают очередь за новыми айфонами.

КСТАТИ

Iphone XS: характеристики

12 сентября 2018 года Apple объявила о выпуске своего следующего поколения iPhone, и один из них на сегодняшний день является самым большим в истории компании. Две новые модели называются iPhone XS и iPhone XS Max. Они выглядят почти идентично предшественнику – iPhone X, но есть два больших отличия: во-первых, они оба доступны в золотом цвете, и что более важно, XS Max огромен. Это не просто самый большой iPhone, это один из самых больших телефонов в мире. «КП» рассказывает о характеристиках и новшествах в устройствах (подробнее).

iPhone XS: Apple официально представила новый смартфон

Новый флагман 2018 от Apple iPhone XS официально представлен на традиционной сентябрьской презентации новых продуктов. По сути представленный смартфон – это обновленный iPhone X в уже привычном дизайне (подробности)

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Казалось бы, прошли те времена, когда перед магазином собиралась толпа народу и в ожидании докторской колбасы или красной икры изнемогала от холода, ветра, суровых ноябрьских ночей. Люди, стоявшие в очереди, успевали переболеть ОРВИ, подраться, создать семью, развестись. А икру с колбасой все не везли (подробности).

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Москве участника очереди за новым айфоном забрали в полицию из-за палатки, в которой он спал

В эту пятницу 28 сентября в столице начнут продавать новые айфоны. Для кого-то эта информация не стоит выеденного яйца. А кто-то готов полжизни отдать, лишь бы заполучить заветный смартфон. Занимать очередь в магазин, в котором начнутся продажи, начали еще в понедельник. Притащили раскладные стулья. (подробности).

iPhone XS Max продержался пять часов в пиве.

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