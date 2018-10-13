Трамп назвал имя нового кандидата в постпреды США при ООН

СЕГОДНЯ 07:45 2018-10-13T07:45:06+03:00

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В субботу, 13 октября, стало известно имя нового кандидата в постоянные представители США при ООН. По некоторым данным, в настоящее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает кандидатуру посла в Канаде Келли Крафт на эту должность.

Американский лидер уже провел несколько встреч с 56-летней Крафт и, как пишет газета The Wall Street Journal, остался доволен. Кроме того, дипломата также «высоко оценили» высокопоставленные чиновники Белого дома, в том числе глава аппарата Джон Келли.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе Никки Хейли, занимавшая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке. Между тем она доработает в Организации Объединенных Наций до конца года. Кто же ее сменит, пока точно неизвестно. Ранее основным кандидатом на место Хейли была бывшая сотрудница администрации Дина Пауэлл.