«Я бы сорвался раньше»: Емельяненко назвал Нурмагомедова невероятно терпеливым

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-13T07:52:25+03:00

Спортсмен пояснил, что знает о том, что произошло после боя с Макгрегором больше общественности

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Хабиб Нурмагомедов очень терпеливый человек, а Коннор Макгрегор должен извиниться перед ним. Такое мнение высказал российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, комментируя их драку после боя за титул чемпиона в Лас-Вегасе.

«Знаю всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам», — сказал он в интервью Sport24.

Емельяненко пояснил, что ирландец делал все, чтобы вывести Хабиба из равновесия и устроить потасовку до боя. Мкгрегор знал, что проиграет и стремился сорвать матч.

«Но в итоге все всё видели своими глазами. И Конору надо набраться мужества и — каким бы он ни был скандальным, вредным, противным — извиниться. За свои слова, за свой язык, за свой угол», - подчеркнул Емельяненко.

Как рассказывал сайт «КП», российский спортсмен одержал победу над соперником. Но после боя на арене, где он проводися, вспыхнула массовая драка. Хабиб поспорил с кем-то за пределами ринга, перелез через ограждения и прыгнул в толпу, туда, где находился тренер Макгрегора. После драки глава UFC Дэйна Уайт сделал предупреждение команде Макгрегора, а гонорар российского спортсмена был заморожен.

Позже Нурмагомедов извинился за свое поведение, которое объяснил тем, что соперник вел себя неуважительно и оскорблял его религию и отца.