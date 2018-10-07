2018-10-07T08:55:40+03:00
Спорт

Драка после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор вспыхнула прямо возле октагона

Скандально завершился главный бой UFC 229
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили настоящее шоу в Лас-Вегасе.Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор устроили настоящее шоу в Лас-Вегасе.Фото: REUTERS
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В Лас-Вегасе завершился главный бой UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин победил, проведя удушающий прием в 4 раунде. Однако же, после завершения поединка на арене, где проводились соревнования, вспыхнула большая драка.

Массовая потасовка между представителями команды Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова началась прямо возле октагона. Спустя несколько минут конфликт удалось остановить. А оба спортсмена были уведены в раздевалки. Чемпионский пояс Нурмагомедову не дали, однако же судья официально объявил 27-ю победу Хабиба в UFC.

Как ожидается, подробности и последствия будут прояснены в ближайшее время. В Лас-Вегасе уже началась пресс-конференция. На ней пока что еще не появились Конор и Хабиб.

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