Драка после боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор вспыхнула прямо возле октагона

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-07T08:55:40+03:00

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В Лас-Вегасе завершился главный бой UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Россиянин победил, проведя удушающий прием в 4 раунде. Однако же, после завершения поединка на арене, где проводились соревнования, вспыхнула большая драка.

Массовая потасовка между представителями команды Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова началась прямо возле октагона. Спустя несколько минут конфликт удалось остановить. А оба спортсмена были уведены в раздевалки. Чемпионский пояс Нурмагомедову не дали, однако же судья официально объявил 27-ю победу Хабиба в UFC.

Как ожидается, подробности и последствия будут прояснены в ближайшее время. В Лас-Вегасе уже началась пресс-конференция. На ней пока что еще не появились Конор и Хабиб.

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