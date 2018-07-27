Милонов предложил давать россиянам дополнительный выходной в жаркие дни

СЕГОДНЯ 11:35 2018-07-27T11:43:43+03:00

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Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире Радио «Комсомольская правда» отметил необходимость меньше работать в жаркие дни. В связи с этим он предложил сделать дополнительный выходной в жару, который россияне могли бы отработать его холодное время года. Также, по мнению парламентария,нужно сокращать рабочие дни в знойную погоду на один час.

- В грекоязычных странах (Греция и Кипр) есть традиция – там в жару среда является наполовину выходным днем, после обеда люди отдыхают. С другой стороны, когда жарко, смещают рабочий день на более ранние часы, чтобы не так жарко было работать. И есть перерыв.

Но, с другой стороны, в мегаполисе это все сложнее, до дома не доедешь на обеденный перерыв, не поспишь часок-другой. Поэтому в наших странах, когда жара, необходимо как сокращать рабочий день на 1 час, так и, возможно, смотреть на прогноз погоды и оптимизировать нагрузку рабочую. Где-то, может быть, договориться, что в жаркие дни, неделя, две недели (не бывает у нас все лето жаркое), на один день выходных больше, а потом доработаем осенью и зимой, когда делать нечего будет, все мерзнуть будут, никуда не пойти - слякоть, реагенты на ногах и все остальное. Я думаю, можно оптимизировать.

Заставлять компании делать это, наверное, сложновато. Можно рекомендовать по линии Минтруда. А вот насчет государственных организаций – тут палка о двух концах. Ведь люди, которые придут получать свои государственные услуги, как это называется (за справками, еще за чем-то), если они увидят, что рабочий день сокращен, они, кроме того, что злые от жары, будут еще злые оттого, что сокращен рабочий день, - сказал Милонов.

При этом депутат подчеркнул, что работники магазинов и ресторанов , где, по словам политика, «в основном стоят кондиционеры», могут работать и в жару.

- А работники, которые связаны с обслуживанием населения, например, магазины, рестораны, так там в основном стоят кондиционеры, поэтому в этих магазинах особого дискомфорта люди, - заметил парламентарий.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этой неделе на смену дождливой и теплой погоде в Москве пришла жара. По прогнозам синоптиков, в эту пятницу, 27 июля, воздух в столице прогреется до +27…+29 градусов.

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