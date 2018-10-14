В частный самолет принца Гарри и Меган Маркл ударила молния

14 Окт. 10:08 2018-10-14T10:08:07+03:00

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В роскошный частный самолёт британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл ударила молния. Инцидент произошел еще в 20-х числах сентября, однако известно о нем стало лишь сейчас.

Это случилось, когда члены королевской семьи летели из Великобритании в Амстердам на вечеринку в клубе Soho Hous. Молния мощностью около 30 млн вольт ударила в носовую часть самолета бизнес-класса Dassault Falcon 7X всего в нескольких сантиметрах от навигационного оборудования.

Произошедшее никак не повлияло на работу лайнера, и он благополучно приземлился в аэропорту Схипхол. Пострадавших в результате инцидента также не было.

По данным Daily Mail, в рамках предосторожности самолет на протяжении девяти дней держали в заземленном состоянии. Также была проведена проверка систем безопасности и заменена носовая часть воздушного судна. Лишь после этих действий его снова допустили к полетам.

Сайт kp.ru писал о том, что попадание молний в самолеты является довольно распространенным случаем. Так, например, в июле электрический заряд ударил в хвостовую часть пассажирского самолета авиакомпании SunExpress, который ожидал вылета в аэропорту Цюриха.