2018-10-14T10:58:06+03:00
Политика

Трамп выбрал кандидата на должность нового юрисконсульта Белого дома

Специалист по коммерческому праву Пэт Чиполлоне уже приступил к заполнению необходимых документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый юрисконсультом Белого дома станет специалист по коммерческому праву Пэт Чиполлоне, который является сторонником президента США Дональда Трампа. Данную кандидатуру выбрал сам глава государства.

Источники в администрации американского лидера считают, что это было довольно не очевидное решение, поскольку Чиполлоне не имеет отношения к политике, никак не связан с Капитолием и не знаком со всеми сенаторами. Прошлый же юрисконсульт Дональд Макган был его полной противоположностью.

Сайт kp.ru писал о том, что об отставке юриста стало известно в конце августа. Трамп сообщил, что Макган покинет пост сразу же после утверждения Бретта Кавано в состав Верховного суда США. По неподтвержденным данным, причиной принятия такого решения стало слишком активное сотрудничество юрисконсульта с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование, касающееся президента страны.

Между тем, Чиполлоне уже приступил к заполнению всех необходимых для вступления в должность документов, передает Axios со ссылкой на источники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Узбекистан договорились о создании комиссии в сфере экономики
Военный вертолет Франции потерпел крушение на палубе корабля
Комиссия исключила версию саботажа при сборке «Союза»
«Нужно выбросить московский мусор из своих голов»: украинский политик высказался о концерте имени Виктора Цоя в Киеве
Зоопарк Орегона удивил пользователей сети рентгеновскими снимками животных
СКР опубликовал видео осмотра керченского колледжа после бойни
В России предложили учредить праздник День отцов
Минфин повысил прогноз профицита бюджета в 4,4 раза в 2018 году
Из-за теплых тайфунов в Японии зацвела сакура
Родственники керченского стрелка сами выберут место для захоронения
Британия танком «Черная ночь» ответит российской «Армате»
Военный вертолет США упал на палубу авианосца
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка «Риал-кредит»
В Москве в День народного единства ограничат продажу алкоголя
Взяточников в армии будут отстранять от службы на время проверки