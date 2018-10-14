Трамп выбрал кандидата на должность нового юрисконсульта Белого дома

14 Окт. 10:58 2018-10-14T10:58:06+03:00

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Новый юрисконсультом Белого дома станет специалист по коммерческому праву Пэт Чиполлоне, который является сторонником президента США Дональда Трампа. Данную кандидатуру выбрал сам глава государства.

Источники в администрации американского лидера считают, что это было довольно не очевидное решение, поскольку Чиполлоне не имеет отношения к политике, никак не связан с Капитолием и не знаком со всеми сенаторами. Прошлый же юрисконсульт Дональд Макган был его полной противоположностью.

Сайт kp.ru писал о том, что об отставке юриста стало известно в конце августа. Трамп сообщил, что Макган покинет пост сразу же после утверждения Бретта Кавано в состав Верховного суда США. По неподтвержденным данным, причиной принятия такого решения стало слишком активное сотрудничество юрисконсульта с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование, касающееся президента страны.

Между тем, Чиполлоне уже приступил к заполнению всех необходимых для вступления в должность документов, передает Axios со ссылкой на источники.