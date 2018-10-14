Трамп выбрал кандидата на должность нового юрисконсульта Белого дома
Новый юрисконсультом Белого дома станет специалист по коммерческому праву Пэт Чиполлоне, который является сторонником президента США Дональда Трампа. Данную кандидатуру выбрал сам глава государства.
Источники в администрации американского лидера считают, что это было довольно не очевидное решение, поскольку Чиполлоне не имеет отношения к политике, никак не связан с Капитолием и не знаком со всеми сенаторами. Прошлый же юрисконсульт Дональд Макган был его полной противоположностью.
Сайт kp.ru писал о том, что об отставке юриста стало известно в конце августа. Трамп сообщил, что Макган покинет пост сразу же после утверждения Бретта Кавано в состав Верховного суда США. По неподтвержденным данным, причиной принятия такого решения стало слишком активное сотрудничество юрисконсульта с командой спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование, касающееся президента страны.
Между тем, Чиполлоне уже приступил к заполнению всех необходимых для вступления в должность документов, передает Axios со ссылкой на источники.