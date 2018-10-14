2018-10-14T11:11:58+03:00
Политика

Евросоюз планирует утвердить план новых антироссийских санкций

В этот раз введение ограничительных мер связано с применением химического оружия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Великобритания и Франция представят другим членам ЕС новым план санкций против РФВеликобритания и Франция представят другим членам ЕС новым план санкций против РФФото: REUTERS
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Совет министров иностранных дел стран-членов Европейского союза планирует утвердить план новых антироссийских санкций, связанных с применением химического оружия в Сирии и британском Солсбери. Согласно пресс-релизу МИД Великобритании, соответствующая инициатива Лондона и Парижа будет представлена на заседании, запланированном на понедельник, 15 октября.

Новые ограничительные меры будут предусматривать заморозку счетов руководителей российских разведывательных структур и "их ближайших соратников", а также введение запрета на въезд этот лиц на территорию стран ЕС.

"Неудивительно, что Великобритания продвигает списки, связанные с тем, что произошло в Солсбери. Но речь идет не только о России и Солсбери, это нацелено против использования химического оружия по всему миру", - цитирует The Telegraph представителя британского внешнеполитического ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что перед переговорами заседанием в Люксембурге глава МИД королевства Джереми Хант встретится со своими коллегами из Польши, Словакии, Чехии, Венгрии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии. Ожидается, что он поблагодарит дипломатов за поддержку в ситуации с Солсбери и в борьбе против химоружия, в целом.

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