2018-10-14T11:30:24+03:00
В мире

NYT: Зять Трампа не платил налоги на протяжении нескольких лет

Американское издание выяснило, что фирма Kushner Companies создавала видимость убыточности, однако на деле продолжала обогащаться
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джаред КушнерДжаред КушнерФото: REUTERS
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Старший советник и по совместительству зять президента США Джаред Кушнер на протяжении нескольких лет почти не платил подоходный налог. Об этом свидетельствует отчетность за 2009-2016 гг.

Согласно ей, фирма Kushner Companies, занимающаяся куплей-продажей недвижимости, искусственно создавала видимость убыточности, хотя на деле бизнес успешно развивался.

"Убытки были только на бумаге, Кушнер и его компания, по всей видимости, не потеряли никаких денег", - пишет американское издание The New York Times.

Отмечается, что только за последние десять лет состояние Джареда Кушнера увеличилось в пять раз до 324 млн долларов. При этом представитель советника президента заверил, что его клиент уже выплатил все "причитавшиеся ему" налоги.

Сайт kp.ru писал о том, что в марте этого года появились слухи, будто американский лидер Дональд Трамп хочет уволить не только своего зятя, но и собственную дочь Иванку. Сообщалось, что они оба пытались манипулировать главой государства в своих интересах.

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