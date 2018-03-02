Трамп подумывает уволить Иванку и Джареда Кушнера

2 Март 23:00 2018-03-02T23:03:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В заокеанской медиа-сфере циркулирует новый слух: президент Дональд Трамп намерен отправить в отставку собственную дочь Иванку и её мужа Джареда Кушнера. Считается, что ранее они сыграли важную роль в победе магната, обеспечивая его коммуникацию с «группами поддержки» в ключевых слоях американских элит. А после победы молодые люди (ему 37 лет, ей 36) заняли должности советников Белого дома с весьма широким объёмом полномочий. Более того, до недавнего времени они обладали и далеко выходящим за рамки этих формальных постов влиянием на Трампа — ведь собственные родственники были единственными, кому президент в условиях холодной войны с оппозицией мог полностью доверять. Но отдельные подтверждения слухам о возможном «прощании с Кушнерами» есть: недавно статус допуска Джареда к госдокументам был понижен со «сверхсекретного» до просто «секретного». «КП» задала вопрос эксперту, что всё это может значить.

— При всём моём уважении к великому американскому народу, у Трампа семь пятниц на неделе, и это касается не только любимой дочери и любимого зятя, — комментирует профессор ВШЭ, американист Александр Домрин. — Например, после недавней стрельбы в школе во Флориде вся Америка шумно обсуждает возможность ограничить оборот оружия. И на встрече с Демократической партией президент обещает пойти на уступки «антиавтоматчикам», а через пару часов в беседе с Национальной стрелковой ассоциацией заявляет, что ничего такого не говорил… Постоянные попытки усидеть на двух стульях производят впечатление беспринципности.

Что же касается Иванки и Джареда, определённый повод для недовольства со стороны отца те дают. На протяжение последних полутора лет они пытались манипулировать главой семейства в личных интересах. Например, у молодых людей собственный взгляд на «правильную» политику на Ближнем Востоке, и есть версия, что именно Иванка настояла на «ракетном ударе возмездия» по сирийской авиабазе Шайрат в ночь на 7 апреля 2017 года, где правительственные силы якобы хранили химическое оружие. Всё это могло привести к большой войне.

Однако не думаю, что магнат немедленно и полностью отстранит родственников. Заявляющие об этом либеральные СМИ ранее постоянно вбрасывали антитрамповские фейки. Сейчас Белый дом готовится к выборам в Конгресс в ноябре-2016 и вряд ли будет менять коней на переправе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кумовство высшего уровня: Иванка Трамп стала сотрудницей Белого дома

«Я слышала о некоторых проблемах, связанных с тем, что я буду советницей президента в качестве частного лица при добровольном соблюдении всех этических норм. Поэтому вместо этого я буду неоплачиваемой сотрудницей Белого дома, к которой применимы все те же правила, что и к другим федеральным служащим», - приводит слова Иванки Трамп издание. Официально ее должность будет называться «специальный советник», и для нее уже выделен кабинет в Белом доме. (подробно)