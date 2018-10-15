2018-10-15T12:12:08+03:00
Политика

Российские инспекторы проверят военные объекты в Ирландии

Осмотр состоится с 15 по 18 октября
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Российская военная комиссия прибыла в Ирландию с проверкойРоссийская военная комиссия прибыла в Ирландию с проверкойФото: Василий ХОДАРЕВ
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Российские эксперты проведут инспекцию военных объектов, расположенных на территории Ирландии. Проверки пройдут в период с 15 по 18 октября. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Мероприятие проводится в рамках выполнения условий Венского договора 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Российским инспекторам предстоит определить масштабы военной деятельности Ирландии в определенных районах страны. Общая площадь территории, подлежащей инспекции, составляет порядка пятнадцати тысяч квадратных километров.

Ожидается, что российские представители посетят полигоны и примут участие в брифингах, где получат подробную информацию о военных частях и формированиях, расположенных на территории проверки. Кроме того, представителям комиссии доложат о проводимых военных мероприятиях, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что в список стран, подлежащих российской инспекции, входит не только Ирландия. Так, на прошлой неделе проверка проходила в Греции. Кроме того, российские представители в этом году проверят еще Кипр и Хорватию.

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