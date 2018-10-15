2018-10-15T12:38:01+03:00
Происшествия

В Москве у посетителя кафе украли 300 пачек «Доширака»

23-летний парень тайком вынес из заведения чемодан с лапшой быстрого приготовления
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве 23-летний приезжий похитил чемодан с "Роллтоном" и "Дошираком"В Москве 23-летний приезжий похитил чемодан с "Роллтоном" и "Дошираком"Фото: Олег ЗОЛОТО
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В прошедшее воскресенье, 14 октября, в полицию обратился 36-летний мужчина с заявлением о том, что у него украли чемодан, полностью загруженный «Дошираком» и «Роллтоном».

Дело в том, что «пострадавший» находился во время кражи в кафе на улице Новорязанская. Рядом со своим столиком он поставил чемодан, в котором находилось 300 пачек лапши быстрого приготовления «Роллтон» и «Доширак». Помимо этого, в чемодане находилось несколько личных вещей мужчины.

В определенным момент 36-летний «пострадавший» обнаружил, что у него украли ценный груз и поспешил обратиться в полицию, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

В кратчайшие сроки полицейским удалось найти и задержать похитителя. Им оказался 23-летний приезжий из Самарской области. В отношении него возбудили уголовное дело о краже. Ущерб "пострадавший" оценил в 11 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о еще одной странной краже: 29-летний мигрант украл женское нижнее белье на 2,5 миллиона рублей.

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