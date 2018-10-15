В Барселоне пострадали 18 человек при пожаре в жилом доме

15 Окт. 13:35 2018-10-15T13:35:51+03:00

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В каталонской столице в результате сильного пожара в жилом пострадали восемнадцать человек. Пожарная служба Барселоны сообщила на своей странице в Twitter, что все пострадавшие были доставлены в больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы Каталонии Mossos d'Esquadra сообщили о задержке виновника происшествия. Как сообщают испанские СМИ, пожар устроил гражданин Бразилии во время ссоры с братом. С какой целью он это сделал, не уточняется.

Напомним, ранее крупный пожар произошел в Тольятти, в результате происшествия сгорел дом у санатория «Лесное». Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

13 откября возгорелось московское кафе. Огонь затронул трех-этажном заведение "Сахар", расположенном на 56-ом километре МКАД. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.