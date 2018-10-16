В Индии автобус рухнул в канал: 5 человек погибли, 20 получили ранения

16 Окт. 10:33 2018-10-16T10:33:22+03:00

В результате аварии погибли пять человек, 20 получили ранения. Фото: REUTERS

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В штате Западная Бенгалия на востоке Индии в девять утра по местному времени автобус с пассажирами упал в яму. В результате инцидента погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

Как сообщает телеканал NDTV, автобус направлялся в город Калькутта.

После случившегося местные жители решили самостоятельно приступить к спасательной операции, не дожидаясь приезда квалифицированной помощи. Пострадавших направили в ближайшую больницу в деревне Харипал.

Причина аварии не сообщается, в настоящее время полиция ведет расследование.

Напомним, ранее в Карелии перевернулся автобус с туристами. В результате инцидента пострадали 13 человек. Известно, что водитель не справился с управлением.

15 октября в Швейцарии туристический автобус врезался в столб. Погиб один человек, 13 пострадали. Авария произошла недалеко от озера Лаго-Маджоре близ швейцарско-итальянской границы.