В Индии автобус рухнул в канал: 5 человек погибли, 20 получили ранения
В штате Западная Бенгалия на востоке Индии в девять утра по местному времени автобус с пассажирами упал в яму. В результате инцидента погибли пять человек, еще 20 получили ранения.
Как сообщает телеканал NDTV, автобус направлялся в город Калькутта.
После случившегося местные жители решили самостоятельно приступить к спасательной операции, не дожидаясь приезда квалифицированной помощи. Пострадавших направили в ближайшую больницу в деревне Харипал.
Причина аварии не сообщается, в настоящее время полиция ведет расследование.
Напомним, ранее в Карелии перевернулся автобус с туристами. В результате инцидента пострадали 13 человек. Известно, что водитель не справился с управлением.
15 октября в Швейцарии туристический автобус врезался в столб. Погиб один человек, 13 пострадали. Авария произошла недалеко от озера Лаго-Маджоре близ швейцарско-итальянской границы.