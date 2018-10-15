В Швейцарии туристический автобус врезался в столб: один человек погиб, 13 пострадали
В Швейцарии попал в ДТП направлявшийся из Германии в Италию туристический автобус. Транспортное средство, в салоне которого в тот момент находилось 25 человек, по невыясненным пока причинам врезалось в столб в швейцарском кантоне Тичино, сообщает немецкая газета Bild.
В результате, по данным местной полиции, один человек погиб, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших после оказания первой медицинской помощи на месте доставили в ближайшие больницы.
Уточняется, что авария произошла примерно в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре, которое расположено на границе Швейцарии и Италии. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце сентября туристический автобус смыло в реку Биас в индийском штате Химачал-Прадеш. К счастью, в тот момент он был пуст, и никто не пострадал.