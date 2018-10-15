2018-10-15T02:40:30+03:00
Происшествия

В Швейцарии туристический автобус врезался в столб: один человек погиб, 13 пострадали

Авария произошла в воскресенье утром недалеко от озера Лаго-Маджоре близ швейцарско-итальянской границы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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По информации местной полиции, в результате ДТП пострадали 13 человекПо информации местной полиции, в результате ДТП пострадали 13 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Швейцарии попал в ДТП направлявшийся из Германии в Италию туристический автобус. Транспортное средство, в салоне которого в тот момент находилось 25 человек, по невыясненным пока причинам врезалось в столб в швейцарском кантоне Тичино, сообщает немецкая газета Bild.

В результате, по данным местной полиции, один человек погиб, еще 13 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших после оказания первой медицинской помощи на месте доставили в ближайшие больницы.

Уточняется, что авария произошла примерно в 20 километрах от озера Лаго-Маджоре, которое расположено на границе Швейцарии и Италии. Причины и обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в конце сентября туристический автобус смыло в реку Биас в индийском штате Химачал-Прадеш. К счастью, в тот момент он был пуст, и никто не пострадал.

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