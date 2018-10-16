Глава Пентагона заявил, что пользуется стопроцентной поддержкой Трампа
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, президент США Дональд Трамп поддерживает его на все сто процентов. Об этом сообщил глава Пентагона журналистам, направляясь с визитом во Вьетнам.
О своей поддержке Мэттису американский лидер сообщил в ходе телефонного разговора после вылета министра из Вашингтона.
"Я на 100% с тобой", - процитировал Трампа министр обороны США.
Эти слова также имели отношения к ранним обвинениям в адрес Мэттиса о том, что министр якобы является сторонником Демократической партии, сообщает Reuters.
Глава Пентагона заявил журналистам, что не регистрировался ни в одной партии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил слухи о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Также американский лидер подчеркнул, что в ближайшее время администрацию США покинут и другие сотрудники.