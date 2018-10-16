2018-10-16T12:23:31+03:00
В мире

Глава Пентагона заявил, что пользуется стопроцентной поддержкой Трампа

Американский лидер прокомментировал обвинения о причастности Мэттиса к Демократической партии
Сакина НУРИЕВА
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Глава Пентагона Джеймс Мэттис.Глава Пентагона Джеймс Мэттис.Фото: REUTERS
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Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, президент США Дональд Трамп поддерживает его на все сто процентов. Об этом сообщил глава Пентагона журналистам, направляясь с визитом во Вьетнам.

О своей поддержке Мэттису американский лидер сообщил в ходе телефонного разговора после вылета министра из Вашингтона.

"Я на 100% с тобой", - процитировал Трампа министр обороны США.

Эти слова также имели отношения к ранним обвинениям в адрес Мэттиса о том, что министр якобы является сторонником Демократической партии, сообщает Reuters.

Глава Пентагона заявил журналистам, что не регистрировался ни в одной партии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил слухи о возможной отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Также американский лидер подчеркнул, что в ближайшее время администрацию США покинут и другие сотрудники.

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