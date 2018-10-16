16 Окт. 14:24 2018-10-16T14:24:26+03:00

Южная Корея, КНДР и США договорились о снижении напряженности в Зоне совместной безопасности. Фото: REUTERS

Стороны также намерены снизить количество военнослужащих в местности и перенастроить оборудования для слежения за территорией

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Представители Республики Корея, КНДР и США провели трехсторонние переговоры по разоружению в Зоне совместной безопасности в Пханмунджоме.

Консультации велись за закрытыми дверями с 10:00 до 13:15 (04:00 - 07:15 мск) часов. Сообщает южнокорейское министерство национальной обороны.

В ходе встречи стороны обсудили меры по разоружению в Зоне совместной безопасности, снижение числа постов и военнослужащих, а также перенастройка оборудования для слежения за территорией.

"Достигнута договоренность продолжать работу по разоружению и проведению взаимных проверок", - говорится в сообщении ведомства.

Зона совместной безопасности в Пханмунджоме находится под юрисдикцией Командования ООН.

Ранее лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились о демилитаризации местности, соответствующее соглашение министры обороны двух стран подписали в сентябре.

Также 15 октября, южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Чо Мен Гун и глава одноименного министерства КНДР подписали соглашение о проведении ремонтных работ на некоторых участках железной дороги, связывающей две страны.