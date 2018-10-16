2018-10-16T14:24:26+03:00
В мире

Южная Корея, КНДР и США договорились о снижении напряженности в Зоне совместной безопасности

Стороны также намерены снизить количество военнослужащих в местности и перенастроить оборудования для слежения за территорией
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Южная Корея, КНДР и США договорились о снижении напряженности в Зоне совместной безопасности.Южная Корея, КНДР и США договорились о снижении напряженности в Зоне совместной безопасности.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представители Республики Корея, КНДР и США провели трехсторонние переговоры по разоружению в Зоне совместной безопасности в Пханмунджоме.

Консультации велись за закрытыми дверями с 10:00 до 13:15 (04:00 - 07:15 мск) часов. Сообщает южнокорейское министерство национальной обороны.

В ходе встречи стороны обсудили меры по разоружению в Зоне совместной безопасности, снижение числа постов и военнослужащих, а также перенастройка оборудования для слежения за территорией.

"Достигнута договоренность продолжать работу по разоружению и проведению взаимных проверок", - говорится в сообщении ведомства.

Зона совместной безопасности в Пханмунджоме находится под юрисдикцией Командования ООН.

Ранее лидеры Южной и Северной Кореи Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын договорились о демилитаризации местности, соответствующее соглашение министры обороны двух стран подписали в сентябре.

Также 15 октября, южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Чо Мен Гун и глава одноименного министерства КНДР подписали соглашение о проведении ремонтных работ на некоторых участках железной дороги, связывающей две страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ураган «Уилла» усилился до четвёртой категории
Король и наследный принц Саудовской Аравии выразили соболезнования семье Хашкаджи
Германия постарается убедить США не выходить из Договора о РСМД
Бойня в Керчи: перед нападением Росляков сжёг свои вещи и закопал сейф
Число пострадавших при стрельбе во Флориде возросло до шести
Минобороны России рассекретило свои финансовые документы
Посол Москвы в Минске: Любое нападение на Беларусь будет расцениваться как нападение на Россию
Турецкая полиция охраняет невесту убитого журналиста Хашкаджи
Умер Иоахим Рённеберг – человек, который сорвал ядерную программу фашистской Германии
Одной из четырех жертв аварии в Подмосковье стал ребенок
ВСУ получили на вооружение ракетный комплекс «Ольха»
Меркель заявила, что поставки оружия в Саудовскую Аравию пока невозможны
Не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля в Идлибе
Белоруссия надеется подписать соглашение о партнерстве с ЕС до конца года
На Украине появились билборды с призывом остановить "венгерских сепаратистов"