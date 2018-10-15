2018-10-15T11:12:55+03:00
В мире

Реконструкция железной дороги между КНДР и Южной Кореей начнется до конца года

Планируется также полное возобновление железнодорожного сообщения между странами
Александр ДЖУМАЕВ
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Соглашение подписали южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Чо Мен Гун и глава одноименного министерства КНДРСоглашение подписали южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Чо Мен Гун и глава одноименного министерства КНДРФото: REUTERS
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В понедельник, 15 октября, южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Чо Мен Гун и глава одноименного министерства КНДР подписали соглашение о проведении ремонтных работ на некоторых участках железной дороги, связывающей две страны. Соглашение было подписано в деревне Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне между КНДР и РК.

Работы планируется начать до конца этого года. Южнокорейское информационное агентство «Ренхап» пишет, что речь идет о конце ноября или о начале декабря. Подготовительные работы, в свою очередь, планируется начать в конце октября.

Транскорейская железнодорожная магистраль, также известная как Кенъисон, было построена в начале ХХ века. В 1945 году железнодорожное сообщение по ней было прекращено. В 2000 году по ветке были пущены первые поезда до демилитаризованной зоне, а позднее конечным пунктом маршрута стал северокорейский город Кэсон, в котором находится промышленный парк, используемый предприятиями обеих стран.

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