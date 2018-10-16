«Абсолютная самодеятельность»: Захарова высказалась о новом санкционном механизме ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый механизм введения санкций за применение химоружия, который ранее был утвержден Советом ЕС. По мнению дипломата, принятое Евросоюзом решение не имеет привязки к международному праву. При этом Захарова назвала новый режим ограничительных мер «абсолютной самодеятельностью» и «частью вакханалии в отношении неправового одностороннего санкционного подхода».
«Абсолютная самодеятельность, самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 15 октября, в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС, на котором, в частности, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза утвердили новый механизм введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, могут быть ответственны за применение химоружия.