2018-10-16T16:22:37+03:00
Политика

«Абсолютная самодеятельность»: Захарова высказалась о новом санкционном механизме ЕС

Как отметила дипломат, новый режим ограничительных мер не имеет привязки к международному праву
Дарья ИВАШКИНА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый механизм введения санкций за применение химоружия, который ранее был утвержден Советом ЕС. По мнению дипломата, принятое Евросоюзом решение не имеет привязки к международному праву. При этом Захарова назвала новый режим ограничительных мер «абсолютной самодеятельностью» и «частью вакханалии в отношении неправового одностороннего санкционного подхода».

«Абсолютная самодеятельность, самодеятельность, которая не имеет привязки к международному праву и институтам международных организаций, которые базируются на общепринятом международном праве», - сказала представитель российского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу НТВ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший понедельник, 15 октября, в Люксембурге прошло заседание Совета ЕС, на котором, в частности, министры иностранных дел стран-членов Европейского союза утвердили новый механизм введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению Брюсселя, могут быть ответственны за применение химоружия.

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