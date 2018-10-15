Евросоюз утвердил новый механизм введения санкций за применение химоружия

15 Окт. 11:45 2018-10-15T15:06:18+03:00

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Министры иностранных дел стран-членов Европейского союза утвердили новый механизм введения санкций в отношении физических и юридических лиц, которые, по мнению международного сообщества, могут быть ответственны за применение химического оружия. Такое решение было принято на заседании Совета ЕС, которое состоялось в этот понедельник, 15 октября, в Люксембурге.

"Совет принял новый режим введения ограничительных мер для решения проблемы применения и распространения химического оружия", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

Напомним, что данный механизм разрабатывался еще с июня 2018 года. Толчком для его создания стал инцидент с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, а также выдвинутые в отношении сирийского правительства обвинения в якобы применении химоружия против мирных жителей.

Сайт kp.ru писал о том, что с необходимостью создания данного механизма согласились все 28 стран-членов ЕС. Они также высказались за расширение мандата Организации по запрещению химического оружия. Однако такое решение раскритиковали многие государства, в том числе Россия.