2018-10-16T17:07:27+03:00
Политика

Путин посетит Париж 11 ноября

Президент РФ примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в этот день на Елисейских полях
Дарья ИВАШКИНА
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Президента РФ Владимир ПутинПрезидента РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин посетит Париж 11 ноября. При этом он рассказал о насыщенной повестке главы нашего государства во время визита во французскую столицу.

Как стало известно, Путин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к столетию со дня окончания Первой мировой войны, которые пройдут 11 ноября на Елисейских полях. В тот же день он будет присутствовать на рабочем завтраке, который организует французский лидер Эммануэль Макрон. Кроме того, президент РФ планирует возложить цветы к памятнику российскому экспедиционному корпусу.

Стоит отметить, что праздничные мероприятия в Париже собираются посетить лидеры 50 стран, в том числе и глава Соединенных Штатов Дональд Трамп. Между тем вопрос проведения двусторонней встречи президентов России и США, по словам Ушакова, в настоящее время не обсуждается.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в сентябре Париж выражал надежду на то, что Путин посетит Францию в ноябре по приглашению главы Пятой республики Эммануэля Макрона.

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