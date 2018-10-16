В России отменят участки для платной рыбалки

16 Окт. 18:30 2018-10-16T18:30:38+03:00

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«Комсомольская правда» выяснила, какие изменения ждут рыболовов-любителей в ближайшие годы. Российское правительство разработало поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», которые во вторник, 16 октября, были внесены на рассмотрение в Госдуму.

Так, согласно этому документу, с 1 января 2021 года в России исчезнут участки для платной рыбалки. Таким образом, заключенные владельцами рыбопромысловых участков договора будут действовать год с момента вступления законопроекта в силу - до 31 декабря 2020 года.

Как пояснили корреспонденту «КП» в правительстве, после 2020 года нынешние владельцы рыболовных баз не смогут взимать плату за вылов рыбы (за исключением аквакультурных хозяйств), однако они будут по-прежнему вправе оказывать услуги по предоставлению рыбакам в аренду снастей, лодок, гостиничных услуг и питания.

Сейчас на платных участках часто ловят не обычную рыбу, а редкие и дорогие виды. Нынешние поправки в закон предлагают утвердить специальный перечень ценных видов рыб. Туда войдут редкие виды - например, атлантический лосось или сима. Для их вылова теперь потребуется индивидуальное разрешение:

- Законопроект о любительском рыболовстве упраздняет институт платных участков, то есть обычному рыболову станет проще выбирать место для рыбалки. Вместе с тем, будет необходимо получить именное разрешение, - отметил источник "КП".

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