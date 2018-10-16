2018-10-16T19:06:42+03:00
Происшествия

Воры, укравшие розы из Парка Горького, найдены

В конце сентября москвичи были потрясены: из главного парка столицы похитители умыкнули 26 кустов роз
Оксана ФОМИНА
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Оперативники изучили записи и поразились, с какой скоростью воры выкопали свою добычуОперативники изучили записи и поразились, с какой скоростью воры выкопали свою добычуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Напомним, случилось это утром 29 сентября: неизвестные под прицелом видеокамер выкопали и утащили ценные растения.

Увы, пропажу алых роз сорта Milano заметили не сразу. Спустя несколько дней Отдел режима парка сообщил о происшествии в МВД. Туда же было отправлено и видео. Оперативники изучили записи и поразились, с какой скоростью воры выкопали свою добычу: на все ушло лишь 20 минут! Явно действовали опытные цветоводы. Парку Горького эта кража обошлась в 32411 рублей.

И вот, наконец, радостная новость: правоохранительные органы нашли похитителей.

Воров оказалось трое. Их имена, социальный статус и причины, по которым они решились на эту странную кражу, не разглашаются. Известно, что злоумышленники уже сознались во всем, раскаиваются и даже вернули деньги за розы в бюджет парка.

- Вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас на рассмотрении в ОВД Якиманка, - сообщили сотрудники пресс-службы Парка Горького. - Команда парка ежедневно работает над внешним обликом территории и мы просим посетителей восхищаться цветами, а не покушаться на их сохранность.

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