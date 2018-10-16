2018-10-16T19:06:48+03:00
Политика

В России официально запретят ловить рыбу с помощью сетей и взрывчатки

Под запретом будет и подводная охота в местах массового отдыха граждан
Дарья ИВАШКИНА
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В России официально запретят ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и химических веществВ России официально запретят ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки и химических веществФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 16 октября, правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве». В частности, кабмин предложил закрепить в законе запрет ловить рыбу с помощью сетей, взрывчатки, химических веществ и электротока, а также запрет подводной охоты в местах массового отдыха граждан.

Как пояснили «Комсомолке» в правительстве, в настоящее время все эти ограничения уже есть, однако предусмотрены они лишь правилами рыболовства, действующими в каждом конкретном водохозяйственном бассейне.

- Практически все эти ограничения уже предусмотрены действующими правилами рыболовства для каждого водохозяйственного бассейна, - сказал собеседник «КП» в правительстве.

Также эксперт рассказал о вреде рыболовных сетей. В частности, по его словам, их использование превращает любительское рыболовство в рыболовный промысел.

- Использование любых сетных орудий превращает любительское рыболовство фактически в рыболовный промысел. Кроме того, сетные орудия лова в силу своей финансовой доступности не представляют ценности для их владельцев, очень часто бросаются в водоемах, засоряют водоемы и представляют опасность для окружающей среды, водных биоресурсов, а в некоторых случаях и для человека, - заметил источник «КП».

Кроме того, выяснилось, что за нарушения закона о любительском рыболовстве будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

- Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», - пояснили «Комсомолке» в правительстве, добавив при этом, что усиления ответственности не предусматривается.

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С 1 января 2020 года любителей порыбачить ждут серьезные изменения. Как стало известно «Комсомолке», во вторник правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о любительском рыболовстве, которые упорядочивают рыбную ловлю в стране (подробности)

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