2018-10-16T19:29:47+03:00
Политика

Любителям-рыболовам запретят ловить сверх суточной нормы

Поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве» уточняют понятие «суточная норма добычи»
Дарья ИВАШКИНА
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Любителям-рыболовам запретят ловить сверх суточной нормыЛюбителям-рыболовам запретят ловить сверх суточной нормыФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», подготовленные правительством и уже внесенные на рассмотрение в Госдуму, уточняют понятие «суточная норма добычи». Речь идет о суточной норме вылова любой рыбы, а не только ценных видов.

Причем в правительстве заверили, что любителям-рыболовам, которые поймают одну рыбу весом, превышающим суточную норму, штраф грозить не будет.

- В том случае, когда суточная норма добычи установлена по весу и выловлен 1 экземпляр с весом, превышающим суточную норму добычи, штрафовать любителя-рыболова не будут, - сказал собеседник «КП».

Также в кабмине заметили, что в настоящее время суточные нормы вылова рыбы уже установлены действующим законом о рыболовстве для всех регионов России: они есть в открытых источниках, в том числе на сайте Росрыболовства.

- Максимальные объемы вылова на человека в сутки определяются для каждого рыбохозяйственного бассейна, по видам водных биоресурсов и водоемам, - уточнили в правительстве, добавив при этом, что утвержденные цифры учитывают состояние запасов, особенности рыболовства в конкретном регионе и мнение рыбаков.

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С 1 января 2020 года любителей порыбачить ждут серьезные изменения. Как стало известно «Комсомольской правде», во вторник правительство внесло в Госдуму поправки к законопроекту о любительском рыболовстве, которые упорядочивают рыбную ловлю в стране (подробности)

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