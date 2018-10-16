2018-10-16T20:48:59+03:00
Звезды

Раздетый двойник Меланьи Трамп вызвал в Белом доме скандал

Рэпер T.I. снял клип, в котором его соблазняет похожая на первую леди США девушка [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Раздетый двойник Меланьи Трамп вызвал в Белом доме скандалРаздетый двойник Меланьи Трамп вызвал в Белом доме скандалФото: кадр с видео
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Рэпер T.I. выложил клип-анонс своего нового альбома Dime Trap, чем спровоцировал крупный скандал в США. Дело в том, что в ролике его соблазняет голая «Меланья Трамп».

Опубликованная музыкантом запись начинается как выпуск программы новостей. На первых кадрах американский президент Дональд Трамп выходит на лужайку перед Белым Домом и садится в вертолет. При этом ведущий «новостей» сообщает, что жена главы государства решила остаться в Вашингтоне.

После этого в кадре появляется T.I.. Он стоит в Овальном кабинете президента США, а в какой-то момент перед ним появляется девушка, похожая на первую леди, и даже в такой же куртке с надписью I don’t care. Do you? («Мне все равно, а вам?»), как у супруги нынешнего хозяина Белого дома.

Впрочем, вскоре актриса снимает эту ветровку, в результате чего выясняется, что больше на ней нет никакой одежды. Оставшись полностью обнаженной, девушка залезает на стол к «президенту» и начинает его соблазнять.

Рэпер снял в клипе голую "Меланью Трамп", которая соблазнила его в кабинете мужа.

Кстати, рэпер подписал видео фразой «Я не Канье». Видимо, таким образом он хотел намекнуть на недавнюю встречу своего бывшего коллеги Канье Уэста с Дональдом Трампом.

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