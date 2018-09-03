Рэпер Канье Уэст хочет сменить Трампа на посту президента США

СЕГОДНЯ 00:57 2018-09-03T01:07:43+03:00

Рэпер Канье Уэст в 2016 году был одним из самых активных сторонников Дональда Трампа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный американский музыкант объявил, что собирается баллотироваться в 2024 году

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Популярный американский рэпер Канье Уэст решил стать президентом Соединенных Штатов. В эфире радиостанции Power 92.3 FM музыкант объявил, что он собирается баллотироваться на президентских выборах в 2024 году.

По словам Канье Уэст, он настроен очень серьезно и «на 100 %» уверен, что через шесть лет выдвинет свою кандидатуру на пост главы государства, сообщает телеканал Fox News. А до тех пор будет продолжать поддерживать нынешнего хозяина Белого дома, который, как известно, рассчитывает провести в Овальном кабинете как минимум два президентских срока.

Рэпер и во время предвыборной кампании в 2016 году был одним из самых активных сторонников Дональда Трампа, и после его инаугурации неоднократно выступал на стороне президента США, несмотря на критику противников.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что Трамп собирается переизбираться на второй срок в 2020 году, он уже и слоган придумал для своей новой президентской кампании: «Сохраним Америку великой!»

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