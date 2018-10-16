Братья Кокорины принесли извинения Паку и предложили примирение

16 Окт. 22:35 2018-10-16T22:35:45+03:00

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Адвокат футболиста Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, которые были арестованы на два месяца после двух драк в Москве, рассказал, как прошла очная ставка его подзащитных с избитым ими чиновником Минпромторга Денисом Паком.

По словам защитника Олега Попова, нападающий футбольного клуба «Зенит» и его родственник принесли извинения. При этом, как уточнил юрист, на очной ставке в столичном СИЗО «Бутырка» поднимался вопрос примирения с пострадавшей стороной.

«О примирении с Паком разговор был. Мы принесли извинения, ждем реакции. Ответа пока не получили», - приводит слова Попова «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 октября Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также младшего брата Кокорина Кирилла. Их поместили в СИЗО до 8 декабря. Все трое подозреваются в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ) и двух эпизодах побоев (статья 116 УК РФ).