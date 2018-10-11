«Вам повезло, что вы остались живы»: в суде, где арестовали Кокорина и Мамаева, зачитали показания потерпевших

11 Окт. 22:37 2018-10-11T23:10:15+03:00

Драка в кофейне началась с фразы «о, мужик похож на того китайца из клипа»

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Изначально ожидалось, что просить суд об аресте футболистов-дебоширов Александра Кокорина (с младшим братом Кириллом) и Павла Мамаева следствие будет в пятницу. По закону на сбор материалов, которые должны убедить судью, что отпускать подозреваемых никак нельзя, даётся 48 часов. Но тут следователю хватило всего суток - материалов, в том числе показаний свидетелей и видео, оказалось выше крыши.

Братьев Кокориных и Мамаева доставили из изолятора в полицейском автозаке вместе, но потом развели на разным залам и даже этажам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672972" frameborder="0"></iframe> Суд над Кокориным и Мамаевым.

Следователь попросил арестовать Александра Кокорина на два месяца:

- Иначе, учитывая его связи и наличие значительных денежных средств, он может попытаться скрыться или оказать влияние на свидетелей и пострадавших...

Прокурор согласился. И на всякий случай заметил, что несколько человек из компании Кокорина до сих пор не задержаны.

«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!»

Ещё перед началом заседания адвокат Олег Попов протянул футболисту листок с рукописным текстом - в окошко «аквариума», судейской «клетки» с бронированным стеклом. Кокорин сел на скамейку и начал читать. Внешне спокойный. Но на вопросы журналистов демонстративно не реагировал.

- Александр, что произошло? Зачем вы ударили человека стулом?

- Без комментариев! - отрезал адвокат.

В суде зачитывали показания пострадавших, очевидцев и подозреваемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672978" frameborder="0"></iframe> Кокорин арестован на 2 месяца.

Водитель Виталий Соловчук говорит, что в его припаркованный на 2-й Брестской улице «Мерседес» ни с того ни с сего села пьяная девушка. Он попросил ее выйти. Потом появился некий парень. Соловчук вышел из авто и его начали бить толпой. Он убегал, его догоняли, потом повалили на асфальт и запинывали... На фото он опознал и Мамаева, и Кокорина.

Сам Кокорин настаивает, что водителя не бил. И вообще, все началось с того, что Соловчук их вдруг обматерил, а они «с Пашей пошли узнавать, почему водитель их оскорбляет». При этом футболист затрудняется сказать, кто именно сломал незнакомому мужчине нос и нанёс сотрясение мозга. И фамилий своих друзей, как ни странно, не помнит.

Футболист "Зенита" Александр Кокорин перед началом судебного заседания.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«НАПЕВАЯ «ГАНГНАМ СТАЙЛ»

После драки веселая компания поехала завтракать в кофейню на Большой Никитской. Там с футболистами и их друзьями не повезло пересечься чиновнику Минпромторга Денису Паку. Пак, которого нападающий «Зенита» на известной видеозаписи бьет по голове стулом, настаивает, что сначала его унижали на национальной почве, а потом начали бить. Началось с того, что кто-то из молодых людей показал на чиновника и громко сказал своим друзьям «о, мужик похож на того китайца из клипа». Начали напевать песню «Гангнам стайл». Пак возмутился (по версии футболистов - обматерил всю компанию) и Кокорин с ребята по традиции пошёл выяснять, «зачем незнакомый мужчина их оскорбил». Чем закончилось, все помним - Денису Паку в голову летит стул, а пытавшийся ему помочь чиновник Сергей Гайсин тоже получает несколько ударов.

Гайсин рассказывает, что после потасовки пьяные ребята им несколько раз угрожали, кто-то обронил: «Вам повезло, что вы остались живы»...

«Я СДАМ ЗАГРАНПАСПОРТ»

Когда судья дал слово Александру Кокорину, нападающий «Зенита» зачитал с бумажки:

- Хотел бы принести извинения за недостойный поступок Денису Климентьевичу Паку. Мне очень стыдно перед моими родителями, клубом и болельщиками. Я раскаиваюсь. Прошу дать мне возможность загладить свою вину».

Сотрудник Минпромторга Денис Пак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем не менее, судья отправила Кокорина-старшего под арест на два месяца - до 8 декабря. Чуть раньше в зале на другом этаже то же самое услышал младший брат футболиста Кирилл Кокорин.

Павел Мамаев тоже очень просил суд не арестовывать его. Спортсмен объяснил, что в противном случае его семья (жена и двое детей) останется без средств к существованию. То есть: он не сможет посещать тренировки и футбольный клуб «Краснодар» автоматически расторгнет с ним контракт. По информации спортивных СМИ, годовая зарплата Мамаева - около 2 миллионов евро. Так что было за что переживать.

- Он может попытаться скрыться от следствия! - заявил следователь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672982" frameborder="0"></iframe> Мамаев арестован.

- Я готов сдать загранпаспорт, - сказал Мамаев.

Павел Мамаев.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда судья огласил своё решение («арест до 8 декабря»), бывший игрок сборной России прикусил от отчаяния губы. Но на вопросы журналистов отвечать не стал.

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