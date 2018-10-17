Россия может ввести против Польши санкции за снос памятников советским воинам

17 Окт. 00:17 2018-10-17T00:17:56+03:00

Первый замглавы международного комитета Совфеда считает, что эти шаги могут быть и политического, и экономического характера

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За снос памятников советским воинам-освободителям, погибшим в борьбе с фашизмом в годы Второй Мировой войны, Россия может ввести санкции против Польши – как экономические, так и политические, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Он отметил, что «нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории».

«Москва может ввести санкции против подобных политических деятелей, поощряющих снос памятников советским воинам», - сказал российский сенатор РИА Новости.

Однако, по его словам, шаги экономического характера нужно подробно проанализировать, чтобы не навредить себе.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 16 октября стало известно, что в Варшаве собираются снести памятник Благодарности Красной армии, установленный в Скарышевском парке на правом берегу Вислы. Демонтаж монумента уже начался.