2018-10-16T21:32:44+03:00
В мире

Власти Варшавы начали снос памятника Благодарности Красной армии

Монумент планируется демонтировать до конца октября
Дарья ИВАШКИНА
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Памятник Благодарности Красной армии. Фото: Алексей Панциков/ТАССПамятник Благодарности Красной армии. Фото: Алексей Панциков/ТАСС
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Во вторник, 16 октября, стало известно, что в Варшаве начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке, который находится в варшавском района Прага на правом берегу Вислы. Как заявил официальный представитель мэрии польской столицы Бартош Милчарчик, до конца октября монумент уберут из парка и передадут его Музею «проклятых солдат».

«Демонтаж памятника начался. <…> В соответствии с решением Института национальной памяти, он будет передан Музею "проклятых солдат"», - сказал Милчарчик ТАСС.

Стоит отметить, что памятник Благодарности Красной армии был установлен в память о красноармейцах, погибших в боях с нацистами в сентябре 1944 года. Однако в 2017 году в Польше вступил в силу закон, который предусматривает снос советских памятников.

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