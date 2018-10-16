Власти Варшавы начали снос памятника Благодарности Красной армии

16 Окт. 21:32 2018-10-16T21:32:44+03:00

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Во вторник, 16 октября, стало известно, что в Варшаве начали демонтаж памятника Благодарности Красной армии, установленного в Скарышевском парке, который находится в варшавском района Прага на правом берегу Вислы. Как заявил официальный представитель мэрии польской столицы Бартош Милчарчик, до конца октября монумент уберут из парка и передадут его Музею «проклятых солдат».

«Демонтаж памятника начался. <…> В соответствии с решением Института национальной памяти, он будет передан Музею "проклятых солдат"», - сказал Милчарчик ТАСС.

Стоит отметить, что памятник Благодарности Красной армии был установлен в память о красноармейцах, погибших в боях с нацистами в сентябре 1944 года. Однако в 2017 году в Польше вступил в силу закон, который предусматривает снос советских памятников.