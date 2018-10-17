США ответили на сообщения о гибели американца при крушении Су-27
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов подтвердили, что один из американских военнослужащих стал участником инцидента с крушением украинского истребителя Су-27 на учениях Clear Sky-2018 ("Чистое небо - 2018") в Винницкой области. Погиб этот человек или нет, не уточняется.
"Мы видели сообщения о том, что во время учений на Украине пострадал военный США, и можем подтвердить, что к этому инциденту причастен сотрудник американской службы. В настоящее время ведется расследование, и мы будем продолжать предоставлять больше информации по мере ее поступления", - сообщается на сайте ВВС.
Примечательно, что до появления этого сообщения в Киеве сообщили о гибели двух пилотов - украинца и американца, однако данная запись вскоре была удалена.
Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение самолета Су-27 произошло в минувший вторник, 16 октября. Многоцелевой истребитель рухнуло в районе населенных пунктов Бердичев и Хмельник. Причины инцидента пока неизвестны.