США ответили на сообщения о гибели американца при крушении Су-27

17 Окт. 08:40 2018-10-17T10:44:32+03:00

Ранее во вторник, 16 октября, во время военных учений на Украине произошла авиакатастрофа

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов подтвердили, что один из американских военнослужащих стал участником инцидента с крушением украинского истребителя Су-27 на учениях Clear Sky-2018 ("Чистое небо - 2018") в Винницкой области. Погиб этот человек или нет, не уточняется.

"Мы видели сообщения о том, что во время учений на Украине пострадал военный США, и можем подтвердить, что к этому инциденту причастен сотрудник американской службы. В настоящее время ведется расследование, и мы будем продолжать предоставлять больше информации по мере ее поступления", - сообщается на сайте ВВС.

Примечательно, что до появления этого сообщения в Киеве сообщили о гибели двух пилотов - украинца и американца, однако данная запись вскоре была удалена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение самолета Су-27 произошло в минувший вторник, 16 октября. Многоцелевой истребитель рухнуло в районе населенных пунктов Бердичев и Хмельник. Причины инцидента пока неизвестны.