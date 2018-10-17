2018-10-17T10:44:32+03:00
Политика

США ответили на сообщения о гибели американца при крушении Су-27

Ранее во вторник, 16 октября, во время военных учений на Украине произошла авиакатастрофа
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Украинский Су-27Украинский Су-27Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов подтвердили, что один из американских военнослужащих стал участником инцидента с крушением украинского истребителя Су-27 на учениях Clear Sky-2018 ("Чистое небо - 2018") в Винницкой области. Погиб этот человек или нет, не уточняется.

"Мы видели сообщения о том, что во время учений на Украине пострадал военный США, и можем подтвердить, что к этому инциденту причастен сотрудник американской службы. В настоящее время ведется расследование, и мы будем продолжать предоставлять больше информации по мере ее поступления", - сообщается на сайте ВВС.

Примечательно, что до появления этого сообщения в Киеве сообщили о гибели двух пилотов - украинца и американца, однако данная запись вскоре была удалена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, крушение самолета Су-27 произошло в минувший вторник, 16 октября. Многоцелевой истребитель рухнуло в районе населенных пунктов Бердичев и Хмельник. Причины инцидента пока неизвестны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутаты Верховной Рады предложили переименовать Крым
США сократят финансирование Гондураса, Гватемалы и Сальвадора из-за мигрантов
Суд Греции перенес рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции
Саакашвили рассказал о своей жизни в Амстердаме
В Варшаве возобновили снос памятника Благодарности Красной армии
КНДР потратила $640 млн на предметы роскоши в обход санкций
Трамп назвал ситуацию с потоком мигрантов позором для демократов
Путин подписал указ об ответных санкциях в отношении Украины
Британские корабли направились к Норвегии для участия в учениях НАТО
У безработного москвича украли шесть дорогих часов
Личные вещи Стивена Хокинга выставят на аукцион
Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с августа опустился ниже 75 рублей
Король Испании не стал помогать жителям Мальорки устранять последствия наводнения
РПЦ надеется получить извинения от Константинополя за решение по Украине
Премьер-министр Италии выступил за восстановление "большой восьмерки"
В Турции арестовали мужчину, который за год позвонил в полицию более 45 000 раз
За побег с места ДТП введут уголовное наказание
Кремль руководствуется выводами следствия в оценке убийства Захарченко
Россия выразила недовольство в ООН в связи с затягиванием возвращения беженцев в Сирию
Зарплаты и пенсии военнослужащих трижды проиндексируют до октября 2021 года
Выпускники школ плохо знают имена исторических деятелей и делают много ошибок при работе с картами
Электрички на Казанском направлении МЖД введены в график
Волож не планирует продавать свою долю в "Яндексе"