США подтвердили «участие» своего военнослужащего в крушении Су 27 на Украине

16 Окт. 22:53 2018-10-16T23:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Военно-воздушные силы (ВВС) США подтвердили, что американский летчик был «участником инцидента» с самолетом Су-27, разбившимся ранее во вторник, 16 октября, в Винницкой области Украины.

«Мы знаем об украинском истребителе Су-27УБ, который разбился во время учений Clear Sky-2018 ("Чистое небо - 2018"). Можем подтвердить, что наш военнослужащий действительно был участником этого инцидента», - говорится в сообщении ВВС Соединенных Штатов.

Также там отмечается, что в настоящее время ведется расследование случившегося. При этом о состоянии пилота в ведомстве не уточнили. Между тем телеканал Fox News сообщил о гибели американского военнослужащего.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее во вторник, 16 октября, стало известно о крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины. Как стало известно, воздушное судно рухнуло в районе между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета. При этом в генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ) практически сразу подтвердили гибель обоих пилотов.