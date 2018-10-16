Генштаб ВСУ сообщил о гибели двух пилотов при крушении Су-27

16 Окт. 19:51 2018-10-16T19:55:06+03:00

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Во вторник, 16 октября, стало известно о крушении самолета Су-27 в Винницкой области Украины. Как стало известно, воздушное судно рухнуло в районе между населенными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полета.

При этом в генштабе вооруженных сил Украины (ВСУ) уже подтвердили гибель обоих пилотов. «С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов», - говорится на странице ведомства в Facebook. Также там отмечается, что в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Между тем чуть ранее в сообщении генштаба уточнялось, что один из погибших летчиков был военнослужащим воздушных сил Национальной гвардии США. Однако вскоре после публикации пост был отредактирован: из него убрали информацию о гражданстве пилотов.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 8 по 19 октября на Украине проходят военные авиаучения Clear Sky-2018 («Чистое небо - 2018»). В них участвуют США, Польша, Румыния, а также военно-воздушные силы (ВВС) самойнезалежной.