2018-10-17T09:15:45+03:00
Происшествия

В Москве избили вокалистку группы "Маша и медведи"

Инцидент произошел, когда Мария Макарова пыталась заступиться за деятеля искусств Александра Кулыгина
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Солистка группы "Маша и медведи" Мария МакароваСолистка группы "Маша и медведи" Мария МакароваФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Солистка группы легендарной группы "Маша и медведи" Мария Макарова были избита неизвестными в центре Москвы. Женщина уже обратилась с соответствующим заявлением в полицию, и правоохранители начали проверку. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

Уточняется, что обращение было получено еще на прошлых выходных 13 октября. Певица обратилась в ОВД России по Басманному району

"[Она] сообщила, что в результате бытового конфликта ей были нанесены телесные повреждения. По данному факту участковым уполномоченным полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

По предварительным данным, 41-летняя артистка была избита, когда вступилась за заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина. В ряде СМИ сообщается, что у него якобы пытаются отобрать недвижимость.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что другая певица Монеточка накануне отменила все свои концерты на Дальнем Востоке из-за болезни.

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