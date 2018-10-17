Крушение Су-27 на Украине: ВС ВСУ назвали имя одного из погибших летчиков

17 Окт. 10:02 2018-10-17T10:57:38+03:00

Украинский истребитель СУ-27УБ разбился во время совместных с НАТО учений «Чистое небо» Фото: REUTERS

Жертвой крушения истребителя в Винницкой области стал начальник авиации воздушного командования «Восток», полковник Иван Петренко [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Одной из жертв крушения украинского истребителя СУ-27УБ в Винницкой области стал высокопоставленный военный – полковник Иван Петренко.

Об этом сообщил пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ, уточнив, что самолет разбился около 17:00 в поле возле поселка Уланов.

«Тела летчиков найдены, командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации — начальник авиации воздушного командования «Восток», - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования ВС ВСУ в Facebook.

Погибший при крушении полковник Иван Петренко. Фото: Facebook / Командование Воздушных сил ВСУ

Отмечается, что полковник был опытным пилотом, подготовленным к «ведению боевых действий в качестве инструктора». Данные второго летчика пообещали обнародовать позже.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, истребитель СУ-27УБ украинских ВВС с двумя пилотами на борту разбился во время совместных с НАТО учений «Чистое небо – 2018» во вторник, 16 октября. Оба пилота – украинец и американец – погибли.

Ранее в ВВС США подтвердили, что их летчик стал «участником инцидента» с самолетом на Украине.