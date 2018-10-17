В Дании обсудят альтернативный маршрут «Северного потока - 2»

17 Окт. 12:23 2018-10-17T12:24:09+03:00

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Датское энергетическое агентство объявило о проведении открытых слушаний, на которых предлагается обсудить маршрут газопровода «Северный поток - 2». Слушания пройдут 14 ноября на острове Борнхольм.

Ранее ведомство опубликовало отчет о проведенной оценке участка газопровода, который проходит по территории Дании. Граждане королевства могут задавать вопросы по теме и высказать свое мнение об этом документе до 12 декабря, сообщает ТАСС.

В августе этого года компания Nord Stream 2, занимающася строительством газопровода, подала заявку на альтернативный маршрут газопровода, который проходит в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм, который принадлежит Дании. В компании считают, что исходный вариант маршрута, который проходит через территориальные воды королевства.