2018-10-17T13:21:13+03:00
В мире

Американские СМИ отметили положительное влияние санкций на российскую экономику

Понижение курса рубля привело к росту конкурентоспособности российских товаров
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Американские СМИ отметили положительное влияние санкций на российскую экономику.Американские СМИ отметили положительное влияние санкций на российскую экономику.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американские СМИ заметили, что санкции положительно повлияли на российскую экономику. Издание отмечает, что рост цен на нефть и ослабление рубля привели к «неожиданному подъему» в финансовой системе России.

Санкции США в отношении Ирана привели к росту цен на нефть на 14%, что спровоцировало увеличение выручки российской нефтяной отрасли. Кроме того, котировки компаний «Роснефть» и «Лукойл» поднялись на 56% и 39% процентов в этом году.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что понижение курса рубля на 15% привело к росту конкурентоспособности российских товаров.

Эксперт из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management отметил, что "Россия лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем", так как санкции положительно влияют на ее экономику.

Напомним, в сентябре текущего года президент США Дональд Трамп ужесточил санкции против России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году будут опубликованы неизданные рассказы Эрнеста Хемингуэя
Направляющийся в США караван мигрантов увеличился до 7 тысяч человек
Польша с пониманием отнеслась к выходу США из договора по РСМД
В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество
Варфоломей считает, что РПЦ придется поддержать решение Константинополя по Украине
"Вконтакте" устранила сбои в работе сервиса
Песков заявил, что сроки встречи Путина и Ким Чен Ына пока неизвестны
В Госдуме рассмотрят возможность установления пасхального выходного
Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии
Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста
В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям