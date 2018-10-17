Американские СМИ отметили положительное влияние санкций на российскую экономику

17 Окт. 13:20 2018-10-17T13:21:13+03:00

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Американские СМИ заметили, что санкции положительно повлияли на российскую экономику. Издание отмечает, что рост цен на нефть и ослабление рубля привели к «неожиданному подъему» в финансовой системе России.

Санкции США в отношении Ирана привели к росту цен на нефть на 14%, что спровоцировало увеличение выручки российской нефтяной отрасли. Кроме того, котировки компаний «Роснефть» и «Лукойл» поднялись на 56% и 39% процентов в этом году.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что понижение курса рубля на 15% привело к росту конкурентоспособности российских товаров.

Эксперт из инвестиционной компании Aberdeen Asset Management отметил, что "Россия лучше чувствует себя с высокими ценами на нефть и слабым рублем", так как санкции положительно влияют на ее экономику.

Напомним, в сентябре текущего года президент США Дональд Трамп ужесточил санкции против России.