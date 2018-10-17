2018-10-17T13:22:23+03:00
Экономика

Эксперты прокомментировали контракт на поставку Польше американского сжиженного газа

Соглашению были даны самые разные оценки
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
В течение следующих 20 лет Польша будет ежегодно получать два миллиона тонн американского газаВ течение следующих 20 лет Польша будет ежегодно получать два миллиона тонн американского газаФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков прокомментировал контракт на поставку сжиженного природного газа из США в Польшу. Юшков отметил, что заявление главы польской национальной нефтегазовой компании Петра Возняка о дешевизне нового контракта является «лукавством», поскольку заранее определить цену на горючее невозможно.

«Цена на СПГ определяется сиюминутно. Польша подписывает контракт с компанией, которая ещё только строит СПГ-завод, не озвучивается, когда начнётся исполнение контракта», – цитирует эксперта агентство Russia Today. Юшков также отметил, что существует возможность реэкспорта Польшей американского газа.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в свою очередь, заявил, что российский газ «полностью конкурентноспособен». «Это их право», – прокомментировал чиновник отказ Польши от газа, поставляемого из России.

В Польше также прокомментировали подписание соглашения. Польский премьер Матеуш Моравецкий, присутствовавший на церемонии подписания контракта, отметил, что подписанная сделка «усилит суверенитет Польши» и «повысит конкурентоспособность». Моравецкий также назвал контракт на поставку Польше российского горючего «газовыми наручниками».

Сайт kp.ru ранее сообщал о контракте, подписанном Польшей и США. 17 октября 2018 года польская нефтегазовая компания PGNiG и американская фирма Venture Global LNG подписали контракт, согласно которому Польша будет покупать у США сжиженный природный газ. В течение следующих 20 лет страна будет ежегодно получать два миллиона тонн горючего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В 2019 году будут опубликованы неизданные рассказы Эрнеста Хемингуэя
Направляющийся в США караван мигрантов увеличился до 7 тысяч человек
Польша с пониманием отнеслась к выходу США из договора по РСМД
В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество
Варфоломей считает, что РПЦ придется поддержать решение Константинополя по Украине
"Вконтакте" устранила сбои в работе сервиса
Песков заявил, что сроки встречи Путина и Ким Чен Ына пока неизвестны
В Госдуме рассмотрят возможность установления пасхального выходного
Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии
Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста
В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям