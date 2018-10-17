Эксперты прокомментировали контракт на поставку Польше американского сжиженного газа

17 Окт. 13:22 2018-10-17T13:22:23+03:00

В течение следующих 20 лет Польша будет ежегодно получать два миллиона тонн американского газа Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России Игорь Юшков прокомментировал контракт на поставку сжиженного природного газа из США в Польшу. Юшков отметил, что заявление главы польской национальной нефтегазовой компании Петра Возняка о дешевизне нового контракта является «лукавством», поскольку заранее определить цену на горючее невозможно.

«Цена на СПГ определяется сиюминутно. Польша подписывает контракт с компанией, которая ещё только строит СПГ-завод, не озвучивается, когда начнётся исполнение контракта», – цитирует эксперта агентство Russia Today. Юшков также отметил, что существует возможность реэкспорта Польшей американского газа.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, в свою очередь, заявил, что российский газ «полностью конкурентноспособен». «Это их право», – прокомментировал чиновник отказ Польши от газа, поставляемого из России.

В Польше также прокомментировали подписание соглашения. Польский премьер Матеуш Моравецкий, присутствовавший на церемонии подписания контракта, отметил, что подписанная сделка «усилит суверенитет Польши» и «повысит конкурентоспособность». Моравецкий также назвал контракт на поставку Польше российского горючего «газовыми наручниками».

Сайт kp.ru ранее сообщал о контракте, подписанном Польшей и США. 17 октября 2018 года польская нефтегазовая компания PGNiG и американская фирма Venture Global LNG подписали контракт, согласно которому Польша будет покупать у США сжиженный природный газ. В течение следующих 20 лет страна будет ежегодно получать два миллиона тонн горючего.