Польша подписала 20-летний контракт на поставку сжиженного газа из США

17 Окт. 10:43 2018-10-17T10:44:22+03:00

В Варшаве считают, что американский СПГ обойдется дешевле, чем природное топливо из России

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Соединенные Штаты начнут поставлять в Польшу свой сжиженный природный газ - по два миллиона тонн топлива в год. Соответствующий контракт энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) заключила с американской Venture Global LNG.

"На протяжении 20 лет PGNiG будет получать СПГ из США для потребителей внутри страны или для продажи", - говорится в распространенном заявлении польской компании.

При этом от российского газа в Варшаве планируют отказаться уже в 2022 году, когда контракт закончится. Об этом рассказал глава PGNiG Петр Возняк. По его словам, закупки американского СПГ "выгоднее" поставляемого из РФ топлива примерно на 20%, передает ТАСС.

Стоит отметить, что еще весной этого года такие действия расценивались польскими властями как прямой путь к разорению государственной казны, поскольку на деле сжиженный газ из США очень дорогой, передает сайт kp.ru.