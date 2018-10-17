2018-10-17T13:36:52+03:00
Общество

Большинство россиян считают футболистов Кокорина и Мамаева виноватыми в драке

Участники опроса ВЦИОМ поддерживают решение об отстранении от игр обоих футболистов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Большинство россиян считают футболистов Кокорина и Мамаева виноватыми в драке Фото: Станислав Красильников/ТАССБольшинство россиян считают футболистов Кокорина и Мамаева виноватыми в драке Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди жителей России на тему недавнего скандала с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Выяснилось, что большая часть россиян (55%) считает футболистов виноватыми в потасовке. Однако больше четверти опрашиваемых (26%) уверены, что в драке виноваты все участники. 16% россиян затруднились ответить, кто же виноват, а 3% считают, что футболистов просто подставили.

О самом инциденте с участием футболистов и директора департамента Минпромторга Дениса Пака знают 86% россиян.

Почти четверть опрашиваемых (23%) уверены в том, что футболисты должны понести строгое наказание, предусмотренное законодательством РФ. Остальные участники опроса либо хотят, чтобы футболистов наказали, но конкретных мер пресечения подобного поведения не назвали, либо предлагают исключить из футбольных команд двух дебоширов и заставить их выплачивать штраф.

К слову, более половины наших сограждан (58%) считают правильным решение о расторжении договора между Павлом Мамаевым и ФК «Краснодар». По отношению к Александру Кокорину аналогичная ситуация: 53% респондентов считают его отстранение правильным решением, сообщает сайт «ВЦИОМ».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что один из участников потасовки, Павел Мамаев, может выйти в эту пятницу из тюрьмы, так как во время очной ставки пострадавший Денис Пак заявил, что не имеет к футболисту особых претензий.

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