Павел Мамаев в пятницу может выйти из тюрьмы

СЕГОДНЯ 19:33 2018-10-16T19:48:44+03:00

Павлу Мамаеву не могут быть предъявлены обвинения по эпизоду похождений в «Кофемании» Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Футболист Павел Мамаев, на прошлой неделе бурно отмечавший с Александром Кокориным десятилетие дружбы, в ближайшее время может оказаться на свободе. Во вторник у полузащитника «Краснодара» была очная ставка с потерпевшими, и выяснилось, что один из них - чиновник Денис Пак - не имеет к Мамаеву особых претензий.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании". Источник: Breaking Mash

«Были выявлено, что к эпизоду с Денисом Паком мой подзащитный непричастен, и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления не поступало», - цитирует адвоката Мамаева Игоря Бушманова издание Спорт-Экспресс.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

Это говорит, прежде всего о том, что Павлу Мамаеву не могут быть предъявлены обвинения по эпизоду похождений в «Кофемании». Именно там досталось стулом чиновнику Денису Паку. Таким образом, Мамаев не должен проходить по статье «хулиганство». А отвечать Мамаев будет только за избиение водителя ведущей Первого канала. Но там дело открыто по статье «побои», а она не подразумевает содержание под стражей.

Денис Пак. Фото: Антон Новодережкин ТАСС

Напомним, что адвокаты Мамаева еще ранее подали апелляцию с просьбой отправить футболиста под мягкий домашний арест. Эта мера подразумевает что футболист сможет ходить на тренировки и участвовать в матчах, но ему запрещено посещать увеселительные заявления, а к назначенному часу он должен быть дома, и там же проводить ночь. Суд рассмотрит апелляцию 19 октября. И если с Мамаева действительно сняты обвинения по статье «хулиганство», он уже в пятницу сможет выйти из «Бутырки».

С другим эпизодом сложнее. Судя по видео, Павел Мамаев до того как оказаться в «Кофемании», действительно активно избивал водителя. Адвокаты рассказывают, что во время очной ставки футболист заверил, что готов возместить все убытки потерпевшему. Если предложение будет принято, то скорее всего футболиста ждет нестрогой наказание. Обычно в таких делах дело ограничивается максимум условным наказанием.

Стулом бил чиновника КокоринФото: Михаил ФРОЛОВ

Но даже если Мамаев так скоро выйдет из тюрьмы, его ждут огромные проблемы на работе. Как ранее заявил адвокат Игорь Бушманов, футболист отдал загранпаспорт следователям - доказать, что не собирается никуда скрываться от правосудия. Но это может навредить ему в отношения с футбольным клубом «Краснодар». Как известно, «Краснодар» не хочет больше держать в команде скандального футболиста, зарплата которого по разным оценкам составляет от 1,4 до 2 млн евро в год. Но расторгнуть контракт без компенсаций игроку - непросто, даже если тот вместо тренировок отжимается в камере. Впрочем, если Павел не явится на один из матчей команды - это будет совсем другое дело!

Ближайшая игра «Краснодара» состоится 21 октября против «Ахмата», и если в пятницу суд освободит полузащитника, тот на стадион успевает. А вот дальше - хуже. Без заграника, который останется у следователей в Москве, будет крайне затруднительно поучаствовать в матче Лиги Европы против бельгийского «Стандарта» - в Льеж Мамаев вряд ли доберется.

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