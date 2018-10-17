17 Окт. 14:20 2018-10-17T14:21:14+03:00

На месте падения СУ-27 на Украине черный ящик пока не найден Фото: REUTERS

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Поисковые отряды пока не обнаружили черный ящик на месте крушения истребителя СУ-27УБ в Винницкой области Украины. Он разбился накануне во время международных учений «Чистое небо-2018».

- Сейчас изымаются фрагменты фюзеляжа, фрагменты деталей, агрегатов. Кроме этого, ведется поиск черного ящика,- прокомментировал ситуацию Юрий Педос, руководитель областной полиции. Он также предположил, что исследование место падения истребителя займет несколько дней. Это связано с тем, что территория, где разбился самолет, очень большая, сообщает телеканал «112 Украина». Сейчас исследуемое место оцепили силовики. На месте происшествия работают специалисты летающей авиационно-технической лаборатории.

Истребитель СУ-27УБ разбился в Винницкой области накануне. Погибли два члена экипажа: Иван Петренко, начальник авиации воздушного командования «Восток» Воздушных Вооруженных сил Украины и военнослужащий ВВС Нацгвардии США. О его имени и звании пока ничего не известно.

Ежегодные Международные учения «Чистое небо-2018» стартовали 8 октября с участием представителей из Бельгии, Польши, Великобритании, США и ряда других стран. Они должны завершиться 19 октября. Несмотря на происшествие с участием СУ-27, ВС ВСУ решили продолжить учения.

ранее сайт kp.ru писал о том, что разбившийся на Украине самолет не ремонтировался на протяжении 27 лет.