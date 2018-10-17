2018-10-17T12:08:46+03:00
Происшествия

Разбившийся на Украине Су-27 не ремонтировали на протяжении 27 лет

Самолет вернули в строй, просто обновив камуфляжную окраску под новый стандарт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Разбившийся в Винницкой области самолет не получал технического обслуживания с момента распада СССРРазбившийся в Винницкой области самолет не получал технического обслуживания с момента распада СССРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский истребитель Су-27УБ, который потерпел крушение во время международных военных учений в Винницкой области, не ремонтировался с самого момента создания, а это более 27 лет.

Согласно архивным данным, истребитель с заводским номером 963104240 был построен еще в начале 1991 года, а после направлен на крымский аэродром Саки 100-го отдельного истребительного авиационного полка Военно-морского флота СССР. В 1992-м самолет передали под контроль авиаполка в украинском Миргороде. Уже там он получил бортовой номер "70 синий".

В 2009 году было принято решение "законсервировать" данный Су-27 в связи с истечением ресурса, однако уже через пять лет, как раз, когда на Украине происходили волнения, истребитель снова вернули в строй. По данным блога bmpd, выходящего под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, ремонт самолета так и не был проведен - ему лишь нанесли камуфляж, соответствующий новому национальному стандарту.

Опубликовано видео с места катастрофы Су-27 на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, СУ-27УБ украинских ВВС разбился 16 октября во время совместных с НАТО учений "Чистое небо – 2018". На борту находились два пилота - украинец и американец. Гибель первого - полковника Ивана Петренко - уже официально подтверждена. Информация о военнослужащем США пока не раскрывается. Между тем, причины случившегося до сих пор неизвестна.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автора "Чебурашки" и "Ежика в тумане" могли обокрасть
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии
Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста
В России упростили процедуру возврата водительских прав «пьяным» водителям
Экс-премьер Украины прокомментировал введение Москвой санкций против Киева
Украина внесла Ярмольника и Алфёрову в список угроз нацбезопасности
Лавров сообщил о готовности России к диалогу с США по продлению Договора о СНВ
МЧС упразднит региональные центры до конца 2018 года
Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста с делом Скрипалей
Александр Иоффе о предложении забирать доходы неплатящих налоги самозанятых россиян: "Мы получим минус"
Перенос серверов для бронирования билетов в Россию скажется на стоимости авиаперелетов
Болтон и Патрушев обсудили соглашения о вооружении и борьбу с терроризмом
Выход США из договора об РСМД дестабилизирует ситуацию в мире
У норвежского сотрудника ООН нашли крупные запасы допинга
В Канаде раскупили всю марихуану спустя пять дней после ее легализации
В Госдуме предложили ограничить иностранную долю в новостных агрегаторах
Президент Владимир Путин посетит форум организации «Опора России»
Российская спортсменка претендует на титул лучшего легкоатлета мира
Госдума предложила забирать у самозанятых граждан, уклоняющихся от налогов, весь их доход
Представитель Газманова опроверг обвинения в плагиате
Матвиенко назвала провокацией задержание сотрудника Совфеда в Норвегии
Депутаты Верховной Рады предложили переименовать Крым
США сократят финансирование Гондураса, Гватемалы и Сальвадора из-за мигрантов
Суд Греции перенес рассмотрение апелляции на выдачу Винника Франции