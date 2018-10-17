Разбившийся на Украине Су-27 не ремонтировали на протяжении 27 лет

17 Окт. 12:08 2018-10-17T12:08:46+03:00

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Украинский истребитель Су-27УБ, который потерпел крушение во время международных военных учений в Винницкой области, не ремонтировался с самого момента создания, а это более 27 лет.

Согласно архивным данным, истребитель с заводским номером 963104240 был построен еще в начале 1991 года, а после направлен на крымский аэродром Саки 100-го отдельного истребительного авиационного полка Военно-морского флота СССР. В 1992-м самолет передали под контроль авиаполка в украинском Миргороде. Уже там он получил бортовой номер "70 синий".

В 2009 году было принято решение "законсервировать" данный Су-27 в связи с истечением ресурса, однако уже через пять лет, как раз, когда на Украине происходили волнения, истребитель снова вернули в строй. По данным блога bmpd, выходящего под эгидой Центра анализа стратегий и технологий, ремонт самолета так и не был проведен - ему лишь нанесли камуфляж, соответствующий новому национальному стандарту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/673643" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео с места катастрофы Су-27 на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, СУ-27УБ украинских ВВС разбился 16 октября во время совместных с НАТО учений "Чистое небо – 2018". На борту находились два пилота - украинец и американец. Гибель первого - полковника Ивана Петренко - уже официально подтверждена. Информация о военнослужащем США пока не раскрывается. Между тем, причины случившегося до сих пор неизвестна.