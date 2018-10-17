«Локомотив» заплатит алименты за Дмитрия Тарасова
Полузащитнику Дмитрию Тарасову, играющему за «Локомотив», все же придется выплатить алименты дочери. Футбольный клуб признал наличие долга. По решению руководства клуба средства будут вычтены из зарплаты полузащитника.
Победой в долгом споре поделился адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин.
- Футбольный клуб «Локомотив» признал, что долг имеется. Нам пообещали, что в ближайшее время он будет погашен. Тем не менее, сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд пересчитать сумму, а после обвинял свою бывшую супругу Оксану в том, что она запрещает ему общаться с дочкой, - цитирует слова адвоката ТАСС,
Судебная тяжба между Оксаной и Дмитрием Тарасовыми длится уже несколько месяцев. Женщина обвиняет отца ребенка в том, что он не платит алименты на содержание дочери Ангелины. За все время накопилось порядка 15 миллионов рублей.
После суда футболист посетовал в своем блоге, что он «не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться». Бывшую супругу он упрекнул в эгоизме, пишет сайт "Дни.ру".