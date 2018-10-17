«Локомотив» заплатит алименты за Дмитрия Тарасова

17 Окт. 23:39 2018-10-17T23:40:08+03:00

Дмитрий Тарасов все же должен будет выплатить алименты на содержание дочери от первого брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

Футбольный клуб признал, что за полузащитником имеются долги. Теперь выплачивать алименты будут из его зарплаты

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Полузащитнику Дмитрию Тарасову, играющему за «Локомотив», все же придется выплатить алименты дочери. Футбольный клуб признал наличие долга. По решению руководства клуба средства будут вычтены из зарплаты полузащитника.

Победой в долгом споре поделился адвокат экс-супруги Тарасова Сергей Жорин.

- Футбольный клуб «Локомотив» признал, что долг имеется. Нам пообещали, что в ближайшее время он будет погашен. Тем не менее, сам Тарасов отрицает наличие задолженности, он просил суд пересчитать сумму, а после обвинял свою бывшую супругу Оксану в том, что она запрещает ему общаться с дочкой, - цитирует слова адвоката ТАСС,

Судебная тяжба между Оксаной и Дмитрием Тарасовыми длится уже несколько месяцев. Женщина обвиняет отца ребенка в том, что он не платит алименты на содержание дочери Ангелины. За все время накопилось порядка 15 миллионов рублей.

После суда футболист посетовал в своем блоге, что он «не из тех отцов, которые забивают на своих детей, и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться». Бывшую супругу он упрекнул в эгоизме, пишет сайт "Дни.ру".