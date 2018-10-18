ВВС США по ошибке ударили по формированию курдов в Сирии

18 Окт. 01:21 2018-10-18T01:21:37+03:00

Американские истребители нанесли удар по позициям своих союзников в Сирии Фото: REUTERS

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Два истребителя F-15 ВВС США, входящие в состав коалиционных сил в Сирии, 17 октября разбомбили отряд курдского формирования, который участвует в наступлении на боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом стало известно из военно-дипломатических источников.

Сообщается, что в районе сирийского населенного пункта Хаджин самолеты нанесли удар, в результате которого погибли шесть курдских бойцов и еще порядка 15 получили серьезные ранения, передает «Известия».

Источник издания подчеркнул, что инцидент произошел из-за отсутствия координации действий со стороны командования американских сил и оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС). В результате была сорвана попытка наступления курдов, также началось массовое дезертирство бойцов СДС с занимаемого района.

«Теперь данный район вновь перешел под контроль игиловцев», — подчеркнул источник.

По его словам, произошедшее свидетельствует о провале американской политики в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, 14 октября МИД Сирии направил руководству ООН письмо с требованием расследовать применение самолетами возглавляемой США коалиции боеприпасов с белым фосфором. Дамаск заявил, что 13 октября союзники в очередной раз использовали запрещенные снаряды для авиаудара по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, при этом погибли мирные жители, причем в основном женщины и дети.