МИД Сирии потребовал от ООН расследовать применение коалицией США белого фосфора

14 Окт. 19:35 2018-10-14T19:35:42+03:00

В Дамаске отметили, что использование запрещенных боеприпасов должно квалифицироваться как военное преступление

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В воскресенье, 14 октября, МИД Сирии направил руководству ООН письмо, в котором потребовал расследовать применение самолетами возглавляемой США коалиции боеприпасов с белым фосфором. Как отмечается в послании, в минувшую субботу, 13 октября, союзники в очередной раз использовали запрещенные снаряды для авиаудара по городу Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, при этом погибли мирные жители, причем в основном женщины и дети.

Также в министерстве иностранных дел арабской республики подчеркнули, что использование фосфорных снарядов противоречит международным законом и должно квалифицироваться как военное преступление.

«Сирия вновь призывает Совет Безопасности ООН <…> провести международное расследование агрессивных преступлений, совершенных коалицией во главе с США, и положить конец незаконному присутствию американских и иностранных сил на сирийской земле», - приводит агентство SANA отрывок из направленного в ООН письма.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 13 октября возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудар по сирийскому городу Хаджин: бомбардировке подверглись сразу несколько районов этого населенного пункта. При этом сразу появилась информация о том, что союзники применили бомбы с белым фосфором, которые считаются оружием массового поражения и запрещены международными резолюциями.